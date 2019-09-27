МИД России обвинил Вашингтон в пособничестве террористам

Действия властей США — пособничество террористам. Такое заявление сделали в МИД РФ после введения американцами новых антироссийских санкций.
«В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за „организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии“. Поскольку ВКС [Воздушно-космические силы] России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов», — цитируют представителей российского ведомства РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что «США уличили себя в откровенном пособничестве терроризму», и Москва осуждает «циничность и беспринципность политики Вашингтона». В МИД также уточнили, что вводом новых санкций американцы «превзошли себя в собственном безрассудстве». Кроме того российские дипломаты отметили, что за последние восемь лет в Вашингтоне 75 раз вводились санкции против российских граждан, но этот метод давления так и не дал никакого результата.
Минфин США объявил о введении новых санкций против России 26 сентября в связи с нарушением ограничений в отношении Сирии и «поставкой топлива российским вооруженным силам», напоминает RT. Санкции коснулись одной компании, трех человек и пяти судов.