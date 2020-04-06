Россия выделит ВОЗ до миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Распоряжение о выделении средств на борьбу с инфекцией подписал Михаил Мишустин Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия в 2020 году выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до одного миллиона долларов (более 76 миллионов рублей) на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Россия выделит до миллиона долларов на борьбу с COVID-19», — пишет РИА «Новости». Уточняется, что это будет целевой взнос на добровольной основе.

Ранее глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда в интервью RT рассказал, как сохранить продуктивность во время самоизоляции и не набрать лишний вес. Так, он рекомендовал уделять особое внимание любым возможным видам физической активности. Также в ВОЗ рекомендовали отказаться от алкоголя в период самоизоляции. По словам сотрудников организации, спиртное ослабляет иммунитет, а также усиливает страхи, передает «Национальная служба новостей».

В настоящий момент в мире зарегистрирован один миллион и почти 300 тысяч случаев заражения COVID-19. Более 70 тысяч человек скончались, выздоровели более 270 тысяч. В России зафиксировано 6 343 случая заражения коронавирусом, выздоровело 406 человек, умерло 47.