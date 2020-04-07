Самолет-разведчик ВВС США заметили вблизи Северной Кореи

Разведывательный самолет ВВС США был замечен в небе над Корейским полуостровом. Об этом сообщает следящий за полетами военной авиации сервис Aircraft Spots.
Согласно опубликованной информации, стратегический лайнер Boeing RC-135W пролетел над провинциями Кенгидо и Канвондо. Они находятся в непосредственной близости от КНДР. Информация о времени полета не сообщается. Этот же самолет был замечен над Корейским полуостровом 4 апреля.
По мнению экспертов, американские военные участили полеты, чтобы отслеживать признаки активности мобильных ракет-носителей КНДР, после того, как северокорейские власти возобновили испытания ракет. Последние из них состоялись 29 марта, пишет ТАСС.
USAF RC-135W 62-4139 LEVET21 operating over South Korea pic.twitter.com/9Zce5XURZE— Aircraft Spots (@AircraftSpots) April 7, 2020