В России придумали новую систему проверки водителей на алкоголь

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Ранее Минздрав России подготовил проект об изменениях в правила медосвидетельствования для водителей . Теперь сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет только в том случае, если нарколог выявит симптомы соответствующего заболевания.

«Мы, когда будем проводить проверку, фактически сразу в течение нескольких секунд поймём, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя содержится алкоголь, или нет», — цитирует Быкова «КП». Новый способ проверки заключается в техническом средстве индикации этанола в выдыхаемом воздухе. Применять его будут на дорогах, на которых возможно пустить движение в одну полосу, пишет RT .

По его словам, с помощью нового метода за короткое время можно будет проверить водителей на алкоголь.

Проект о введении нового метода тестирования водителей на употребление спиртных напитков направлен на обсуждение в Общественную палату России. Об этом журналистам рассказал замначальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Александр Быков.

С помощью нового метода за короткое время можно будет проверить водителей на алкоголь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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