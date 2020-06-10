09 июня 2020

В России придумали новую систему проверки водителей на алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, водитель автомобиля, праворульные автомобили, японские авто
С помощью нового метода за короткое время можно будет проверить водителей на алкоголь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проект о введении нового метода тестирования водителей на употребление спиртных напитков направлен на обсуждение в Общественную палату России. Об этом журналистам рассказал замначальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Александр Быков.

По его словам, с помощью нового метода за короткое время можно будет проверить водителей на алкоголь.

«Мы, когда будем проводить проверку, фактически сразу в течение нескольких секунд поймём, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя содержится алкоголь, или нет», — цитирует Быкова «КП». Новый способ проверки заключается в техническом средстве индикации этанола в выдыхаемом воздухе. Применять его будут на дорогах, на которых возможно пустить движение в одну полосу, пишет RT.

Ранее Минздрав России подготовил проект об изменениях в правила медосвидетельствования для водителей. Теперь сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет только в том случае, если нарколог выявит симптомы соответствующего заболевания.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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