Иван Сафронов три дня сидит в новой камере Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова перевели в камеру к человеку, подозреваемому в терроризме. Об этом сообщила правозащитница Марина Литвинович после посещения СИЗО «Лефортово», где он содержится под стражей.

«Сидит он [Сафронов] с подозреваемым в экстремизме и терроризме. Это иностранный гражданин, мусульманин, который совершает намаз пять раз в день», — написала Литвинович в своем аккаунте в Facebook. По ее словам, пока у них нормальные отношения. Однако у правозащитницы есть подозрения, что сокамерник Сафронова может быть тем самым человеком, который ранее попал в карцер за драку. «Он очень конфликтный человек», — заключила она.

Сафронова перевели в обычную камеру три дня назад. До этого он сидел в карантине, поскольку у него подозревали коронавирус, сообщает « Царьград ». Но диагноз у него не подтвердился, уточнила Литвинович. Сафронов рассказал ей, что во время карантина, который он соблюдал неделю, его не выводили на прогулку, а также не давали посещать душ.

Иван Сафронов долгое время работал в газете «Коммерсант», а также в издании «Ведомости». В 2020 году устроился в «Роскосмос» на должность советника главы компаний Дмитрия Рогозина. Сафронова задержали 7 июля, он был обвинен в работе на чешские спецслужбы. При этом адвокат Сафронова, его бывшие коллеги и он сам считают, что дело связано с его журналистской деятельностью, пишет деловая газета «ВЗГЛЯД».

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