В Минск вновь прилетел самолет ФСБ России

Неделю назад лайнер уже приземлялся в Минске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

На территории Белоруссии замечен пассажирский самолет Ту-214ВПУ с бортовым номером RA-64523, принадлежащий ФСБ России. Информацию о полете лайнера над союзным государством подтверждает сервис мониторинга FlightRadar.

«Приземлился в 18:44», — сообщается на сайте FlightRadar. Самолет вылетел из Москвы из аэропорта Внуково в 17:30.

Неделю назад данный борт уже приземлялся в минском аэропорту. Модификация ВПУ в названии модели лайнера переводится как «Высотный пункт управления». По информации КБ «Туполев», самолет был передан в распоряжение ФСБ РФ 15 декабря 2013 года.

Скриншот FlightRadar

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