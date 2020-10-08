Стало известно, введут ли в Москве пропускной режим

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Город во время режима самоизоляции. Сургут, человек в маске от гриппа, медицинская маска, вирус, санитарные нормы, коронавирус
Данчиков рассказал, что работодатели должны перевести на удаленную работу 30% сотрудников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим столице РФ. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Решения о введении пропускного режима на сегодняшний день нет», — цитирует ТАСС Данчикова. По его словам, тех мер, которые сейчас введены в городе, достаточно, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию.

Данчиков рассказал, что людям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома и не выходить без острой необходимости. Кроме этого, работодатели должны перевести на удаленную работу 30% сотрудников. Чиновник напомнил о необходимости носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. За нарушение правил, принятых в Москве против распространения коронавируса, предполагается штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве начали штрафовать заведения, в которых посетители находятся без масок, передает телеканал 360. В торговых центрах проходят рейды, и на несоблюдающих масочный режим заводят административные протоколы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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