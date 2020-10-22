Поставки овощей и фруктов из Азербайджана в РФ могут запретить

В азербайджанских томатах нашли южноамериканскую моль Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россельхознадзор может ввести запрет на поставки из Азербайджана овощей и фруктов. В ведомстве подчеркнули, что в сельхозпродукции обнаружены вредители.

Россельхознадзор направил письмо коллегам из Азербайджана, посоветовав усилить контроль за овощами и фруктами, отправляемыми в Россию. «В случае дальнейших обнаружений [вредителей] служба будет вынуждена ввести ограничения на ввоз из Азербайджана тех категорий товаров, в которых выявляются карантинные вредные организмы», — отмечается в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что за несколько месяцев текущего года обнаружили 76 случаев ввоза карантинных для России и других стран-членов ЕАЭС объектов в плодоовощной продукции. Чаще всего вредные организмы обнаруживались в томатах (15 случаев). Специалисты отметили, что в овощах была обнаружена южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta). При этом вредитель не обитает в республике и является карантинным для Азербайджана объектом. «Выявление карантинного для Азербайджана объекта в томатах может свидетельствовать о том, что часть поставляемых в Россию из Азербайджана овощей происходит из других стран», — подчеркнули в ведомстве. Вредители, по словам специалистов, также обнаружились в сливе, персиках, продовольственном картофеле, яблоках, черешне, нектаринах и гранатах.