«Черный Ленин» из ДНР получил политическое убежище в России

Гражданин Латвии Бенес Айо, воевавший в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики и известный как Черный Ленин, получил политическое убежище в России. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Хочу сказать спасибо российским властям, которые продемонстрировали определенный демократизм», — написал ополченец. Он подчеркнул, что получил документ, несмотря на «весьма жесткую и справедливую критику» политической и экономической системы России после развала СССР. Следующий шаг Айо — получение российского гражданства.
Документ ополченцу выдали в Москве, в управлении по вопросам миграции ГУ МВД. Новый статус позволяет ему свободно находиться на территории России, работать и получать медицинские услуги.
Против Бенеса Айо в Латвии возбуждены два уголовных дела: за призыв к свержению государственной власти и за незаконное участие в боевых действиях за пределами Латвии, напоминает
Латвийская прокуратура направила в Россию запрос о выдаче Айо. Товарищ Бенеса, журналист Ростислав Журавлев говорил, что Латвия может выдать «Черного Ленина» Украине, где Бенеса не ждет ничего, кроме смерти. Однако за ополченца вступились российские политические и общественные деятели. После этого он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище в России.
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