Уникальный метод отслеживания мутаций коронавируса появится в РФ

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Подмосковная компания заканчивает разработку уникальных тест-систем для выявления разных штаммов коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Подмосковная компания «ЭКОлаб» разрабатывает системы диагностики, которые помогают выявлять разные штаммы коронавируса. Об этом рассказала глава местного мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Предприятие продолжает работать над системами диагностики для выявления новых штаммов COVID-19. Идет разработка тест-систем на методе иммунного блоттинга», — объясняет «Подмосковье сегодня». Чтобы все завершить специалистам нужно еще около трех месяцев. Отмечается, что пока в России не зарегистрировано ни одной подобной системы.

Зиновьева напомнила, что «ЭКОлаб» начала первый этап разработки тест-систем для выявления разных штаммов COVID-19 еще в марте. После прохождения нужных этапов регистрации компания успела продать уже 54 тысячи таких тестов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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