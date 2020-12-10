Российский флот проведет первые за 10 лет учения с НАТО

В учениях будут представлены фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно и другие (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Военно-морской флот России впервые за 10 лет проведет учения совместно со странами НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

«Кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, [в учениях] примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Турецкой Республики, Филиппин, Шри-Ланки и Индонезии», — сообщает argumenti.ru. Последний раз российские корабли принимали совместное участие в учениях «Болд монарх» в 2011 году.

От России в учениях будут представлены фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования. «АМАН-2021» будет маневрировать в феврале у берегов Пакистана.