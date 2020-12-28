Тюменский врач-диджей вошел в топ перспективных новичков «Вписки»

Музыкант из Тюмени Юлий Лемов, который также работает врачом, стал героем youtube-шоу «Вписка». Авторы программы назвали артиста одним из самых перспективных новичков, которые взорвут хит-парады в 2021 году.
Ведущие youtube-шоу Василий Трунов и Николай Редькин подвели итоги конкурса «МегаВписка», в котором малоизвестные артисты отправляли свои заявки на участие в программе. Одним из победителей стал 25-летний тюменец, выступающий под псевдонимом Слеза. Свое творчество он описывает как «[группа] „Руки вверх“ под автотюном», а музыку совмещает с работой терапевта в поликлинике. «Я стараюсь эти два мира разделять. В клубе не знают, что я врач. В медицине не знают, что я в клубе», — сказал Лемов во время интервью.
Также Слеза рассказал ведущим о жизни в Свято-Троицком мужском монастыре, где научился петь, и о смерти одного из пациентов. Как признался Лемов, это событие изменило его отношение к жизни. При этом тюменец не может выбрать, что для него важнее — музыка или медицина. «Зависит от времени. Сейчас был ковид — я выбрал медицину. В спокойное время — музыка», — заключил врач-артист.
Героями прошлых выпусков программы «Вписка» становились рэпер из Екатеринбурга Niletto и актеры сериала «Реальные пацаны». Тогда создатель телешоу про пермских гопников раскрыл, как придумал образ Коляна.
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