В Gazgolder придумали альтернативу «Голубому огоньку»

Творческое объединение Василия «Басты» Вакуленко Gazgolder предложило свою альтернативу «Голубому огоньку». На youtube-канале объединения вышло новогоднее шоу «Gaz Заказ», объединившее лучшие композиции артистов одноименного лейбла.
«Смотрите первый новогодний концерт Ютуба только на Газгольдере! Праздничный стол заказов Gaz Заказ, где звезды заказывают музыку!», — говорится в аннотации к выложенному видео.
Само шоу снято в формате музыкальной пародии на популярную телевизионную новогоднюю передачу «Голубой огонек». В качестве гостей и исполнителей выступают артисты лэйбла Gazgolder, а также другие приглашенные звезды. Среди них: сам Баста, Вадяра Блюз, T-Fest, Matarang, Zivert и другие. Концерт завершается новогодним поздравлением владельца лейбла Василия Вакуленко.
На момент написания новости видеозапись набрала почти 28 тысяч просмотров. Пользователи YouTube, в целом, благосклонно отнеслись к идее Вакуленко, оценив видео несколькими тысячами лайков.
Ранее Баста стал одним из самых обсуждаемых музыкальных исполнителей в России по итогам года. По информации «Национальной службы новостей», артист занял второе место в рейтинге, уступив первую строчку Ольге Бузовой.
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