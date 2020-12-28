В Gazgolder придумали альтернативу «Голубому огоньку»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гала-шоу Челябинск-280 бокс Трактор, баста, вакуленко василий, рэппер
Баста организовал свой новогодний концерт с участием артистов Gazgolder Фото: Глеб Лунин

Творческое объединение Василия «Басты» Вакуленко Gazgolder предложило свою альтернативу «Голубому огоньку». На youtube-канале объединения вышло новогоднее шоу «Gaz Заказ», объединившее лучшие композиции артистов одноименного лейбла.

«Смотрите первый новогодний концерт Ютуба только на Газгольдере! Праздничный стол заказов Gaz Заказ, где звезды заказывают музыку!», — говорится в аннотации к выложенному видео.

Само шоу снято в формате музыкальной пародии на популярную телевизионную новогоднюю передачу «Голубой огонек». В качестве гостей и исполнителей выступают артисты лэйбла Gazgolder, а также другие приглашенные звезды. Среди них: сам Баста, Вадяра Блюз, T-Fest, Matarang, Zivert и другие. Концерт завершается новогодним поздравлением владельца лейбла Василия Вакуленко.

На момент написания новости видеозапись набрала почти 28 тысяч просмотров. Пользователи YouTube, в целом, благосклонно отнеслись к идее Вакуленко, оценив видео несколькими тысячами лайков.

Ранее Баста стал одним из самых обсуждаемых музыкальных исполнителей в России по итогам года. По информации «Национальной службы новостей», артист занял второе место в рейтинге, уступив первую строчку Ольге Бузовой.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...