29 декабря 2020

В Минздраве РФ назвали напиток, вызывающий алкоголизм у детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Минздраве РФ заявили, что детское шампанское опасно для ребенка, потому что имитирует настоящий алкоголь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Детское шампанское может спровоцировать склонность к алкоголизму у детей, когда им станет доступен алкоголь. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.

«Если вы в 3-4-5 лет даете ему (ребенку — прим. ред.) детское шампанское, в этом возрасте происходит первичное научение. Вы должны совершенно четко понимать, что вы его приобщаете к алкоголизации», — цитирует РИА «Новости» Брюна. По его словам, детское шампанское может спровоцировать алкоголизм в будущем.

Брюн подчеркнул, что реклама и демонстрация детского шампанского опасна для ребенка так же, как и употребление напитка. Брюн посоветовал во время праздника садить детей за отдельный стол, чтобы они не видели сцен распития алкоголя.

Ранее члены организации «Трезвая Россия» попросили властей РФ запретить производить и продавать детское шампанское, передает телеканал 360. Это связано с тем, что напиток имитирует алкоголь. В 2019 году Брюн выступал с подобной инициативой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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