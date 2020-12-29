В Минздраве РФ назвали напиток, вызывающий алкоголизм у детей

Детское шампанское может спровоцировать склонность к алкоголизму у детей, когда им станет доступен алкоголь. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.
«Если вы в 3-4-5 лет даете ему (ребенку — прим. ред.) детское шампанское, в этом возрасте происходит первичное научение. Вы должны совершенно четко понимать, что вы его приобщаете к алкоголизации», — цитирует РИА «Новости» Брюна. По его словам, детское шампанское может спровоцировать алкоголизм в будущем.
Брюн подчеркнул, что реклама и демонстрация детского шампанского опасна для ребенка так же, как и употребление напитка. Брюн посоветовал во время праздника садить детей за отдельный стол, чтобы они не видели сцен распития алкоголя.
Ранее члены организации «Трезвая Россия» попросили властей РФ запретить производить и продавать детское шампанское, передает телеканал 360. Это связано с тем, что напиток имитирует алкоголь. В 2019 году Брюн выступал с подобной инициативой.
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