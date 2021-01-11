Врач назвал преимущества «Спутника V» перед зарубежными вакцинами

Основными преимуществами российской вакцины от коронавируса «Спутник V» являются условия хранения и действенность препарата против штаммов коронавируса. Об этом заявил врач из США Джон Домбровски.
«„Спутник V“ в североафриканских странах хранить было бы проще, и для создания надлежащих условий хранения потребуется меньше ресурсов», — цитирует RT Домбровски, который сравнил российский препарат с американским аналогом компании Pfizer, который требует очень низких температур хранения.
Домбровски отметил, что создатели «Спутник V» разработали препарат, с помощью которого можно защититься от любых штаммов коронавируса. Это возможно благодаря тому, что ученые сосредоточивают внимание на специфических белках вируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вакцинации для некоторых категорий москвичей с 13 января. Препаратом «Спутник V» можно будет привиться в 100 московских центрах.
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