Врач назвал преимущества «Спутника V» перед зарубежными вакцинами

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, укол, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, гам-ковид-вак
Джон Домбровски уверен, что препарат «Спутник V» будет более востребован в развивающихся странах, чем вакцина американской компании Pfizer Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Основными преимуществами российской вакцины от коронавируса «Спутник V» являются условия хранения и действенность препарата против штаммов коронавируса. Об этом заявил врач из США Джон Домбровски.

«„Спутник V“ в североафриканских странах хранить было бы проще, и для создания надлежащих условий хранения потребуется меньше ресурсов», — цитирует RT Домбровски, который сравнил российский препарат с американским аналогом компании Pfizer, который требует очень низких температур хранения.

Домбровски отметил, что создатели «Спутник V» разработали препарат, с помощью которого можно защититься от любых штаммов коронавируса. Это возможно благодаря тому, что ученые сосредоточивают внимание на специфических белках вируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вакцинации для некоторых категорий москвичей с 13 января. Препаратом «Спутник V» можно будет привиться в 100 московских центрах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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