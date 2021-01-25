Пять историй волонтеров о том, зачем они помогают в пандемию

В России почти 3 миллиона волонтеров помогают жителям в пандемию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти 2,7 млн жителей России старше 15 лет принимают участие в волонтерской деятельности. Таковы данные Росстата на сентябрь 2020-го. Десятки тысяч из них — студенты разных вузов, представляющие волонтерские центры «Единой России» во всех регионах страны. Как отмечал ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак, среди активистов становится все больше молодежи: «Многие начинают делать первые шаги в этой сфере еще в школе. И это добрый знак для нашего общества, для будущего страны».

Анна Ляшенко и Алексей Зимин работают в волонтерском центре в Ставрополе. В 2020 году, помогая жителям, активисты так сблизились, что создали семью. Пара была знакома еще с 2018 года, но по-настоящему узнать друг друга им удалось во время пандемии коронавируса. «Мы встретились еще в 2018-м, на Российской студенческой весне, когда организовывали на территории края мероприятия федерального уровня. Но близко нам удалось познакомиться позже, во время пандемии. Мы работали волонтерами, организовывали работу во всех муниципалитетах Ставрополья. И для нас это повод для гордости! Я с первого взгляда поняла, что встретила свою судьбу», — рассказывает Анна, теперь уже Зимина.

Андрей Турчак отмечал, что многие активисты начинают заниматься волонтерством уже в школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многие студенты своим примером привлекают в волонтерские центры новых активистов. Активист Ашот Маргарян из Подмосковья учится в аспирантуре РУДН и преподает математику в школе №48 в поселке Малаховка. Уже 10 учеников последовали его примеру и стали участвовать в работе волонтерского центра «Единой России». «Они наблюдали за моей работой в соцсетях и сами говорили о своем желании помочь. В перерывах между репетиторством или школьными уроками я иногда делился с ребятами историями о том, с какими интересными людьми мне выпала возможность познакомиться во время работы добровольцем. Видимо, это их заинтересовало, несколько учеников с радостью вступили в волонтерский штаб, и теперь мы помогаем вместе», — говорит Ашот.

Студент-волонтер из Дагестанского государственного аграрного университета Ахмед Абдурахманов рассказал, что многому учится у тех, кого поддерживает. Во время пандемии он развозил продуктовые наборы нуждающимся. «Придя к одной из таких семей, я увидел следующую картину: родители три месяца без работы, сбережений нет, но о помощи они не просят. После услышанного я понял, что как бы они ни отказывались, нужно обязательно им помочь. По сей день я нахожусь на связи с этой семьей, которая готова была терпеть лишения ради других», — рассказал волонтер.

Для студента медицинского факультета Казанского федерального университета Хуссеина Аммара добровольчество — это способ отблагодарить. Волонтер приехал в Россию из Ирака, в период пандемии начал работать с врачами в «красных зонах» и доставлять лекарства. «Россия мне дала много возможностей — я восхищаюсь наукой, культурой, языком. Подарила мне друзей и медицинские знания. Весь мой вклад в борьбу пандемией — это моя благодарность России и россиянам», — сказал Хуссеин Аммар.

Курганские волонтеры-студенты помогают детям врачей с учебой Фото: пресс-служба «Единой России»

Студент лечебного факультета Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко Алексей Толбин воспринимает волонтерство как профессиональный вызов. Алексей работает на станции скорой помощи. «Когда вирус добрался до России, а тем более до Воронежа, все советовали бросать работу и переждать эту „войну“ дома. Но я понимал, что это только начало и сейчас нужно набраться опыта, чтобы потом в сложном бою не унывать и держаться достойно», — говорит волонтер.

Секретарь курганского реготделения «Единой России» Евгений Кафеев полагает, что студенты-волонтеры внесли большой в борьбу с пандемией. Активисты стали репетиторами для детей врачей, работающих в «красной зоне». «Это очень удобно и востребовано как для младшеклассников, которым трудно выполнять домашнюю работу без присмотра взрослых, так и для учащихся старших классов, которые готовятся к сдаче выпускных экзаменов», — добавил Кафеев. В Тюменской области студенты помогали пожилым людям с уборкой квартир, в хозяйстве, раздавали маски жителям и развозили продукты с лекарствами. «Ребята подходят к общему делу с большой ответственностью и уделяют искреннее внимание людям, которые нуждаются в помощи», — рассказала руководитель регисполкома «Единой России» Ольга Швецова.

Тюменские волонтеры помогают пожилым жителям в хозяйстве Фото: пресс-служба «Единой России»

Учитывая активный вклад студентов в волонтерскую деятельность, «Единая Россия» совместно с региональными властями предлагает добровольцам разные способы поддержки. В ряде территорий учащиеся вузов и колледжей могут бесплатно ездить в общественном транспорте. Такие меры ввели в Ленинградской, Новгородской областях и Красноярском крае. Работу в больницах студентам медвузов засчитывают как производственную практику. В Нижегородской области волонтерам дают дополнительные баллы при поступлении в магистратуру. Здесь же работает программа «Доброрубль» — студенты могут обменивать свои «волонтерские рубли» на экскурсии и спортзалы. В Крыму за счет вузов добровольцы ездят на экскурсии, а студенты-волонтеры из Ульяновской области могут бесплатно отдохнуть в санатории в течение недели. Здесь и в Вологодской области жизнь активистов страхуют на случай заражения коронавирусом.