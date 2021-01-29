Прилепин заявил, что Путин уйдет с поста президента в 2024 году

Захар Прилепин считает, что в 2024 Владимир Путин уйдет с поста президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский президент Владимир Путин уйдет со своего поста уже в 2024 году. Такое предположение высказал писатель и бывший боец ДНР Захар Прилепин.

«Путин без России не может. А Россия [без Путина] конечно… Владимир Владимирович, я думаю, в 2024 году переедет в свои пенаты и будет смотреть на страну, на новых неповоротливых людей, которые пытаются приспособиться к штурвалу», — заявил Прилепин Тине Канделаки в интервью на YouTube-канале RTVI.

Писатель подчеркнул, что после истории с присоединением Крыма к России президент не сможет жить за границей даже после отставки. Это осчастливило его, признается Прилепин. Он также считает, что глава государства сделал максимум, чтобы он сам и вся госэлита стали невыездными.

Ранее писатель заявил, что российское государство оказалось добрее собственных граждан. Он также считает, что только Россия способна помочь Украине уладить конфликт внутри государства, уточняет агентство Nation news. При этом писатель имеет собственную политическую партию «За правду», напоминает RT.