Автоэксперты разъяснили, как выгодно купить машину

Россиянам советуют брать машину по автокредиту или за наличные Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Автомобиль в России выгоднее всего покупать по автокредиту, либо стоит накопить на машину и приобрести ее за наличные деньги. Об этом заявили автоэксперты.

По словам директора аналитической компанииGruzdev-analyze Александра Груздева, автомобильный кредит, в отличие от потребительского, кроме самой машины, учитывает страховые продукты ОСАГО и КАСКО. «Банки, предлагающие автокредиты, тратят огромные финансовые и трудовые ресурсы, чтобы рассчитать наиболее выгодные тарифы, предложить дополнительную скидку от стоимости автомобиля, сложив это все со страховыми продуктами ОСАГО, КАСКО, поэтому автокредиты для большинства покупателей будут более выгодным и простым вариантом приобретения автомобиля», — заявил Груздев изданию «Прайм». Он подчеркнул, что банк может сделать выгодное предложение в виде потребительского кредита, если у клиента есть в нем зарплатная карта или депозит.

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев советует покупать машину за наличные деньги — это требует меньше документов, чем при оформлении кредита. Эксперт подчеркнул, что при откладывании средств нужно учитывать будущую инфляцию. «Если вам нужно накопить 1 млн рублей за два года, то к этой сумме нужно прибавить 200 тысяч рублей на случай роста цены машины из-за инфляции и разделить полученную сумму на 24 месяца. Если вы сможете откладывать такую сумму ежемесячно без ущерба для основных потребностей — замечательно, это ваш путь», — сказал Алиев.

При этом автоэксперты рекомендуют оценить надежность своего заработка и накопления. Лучше всего иметь финансовую подушку безопасности, равную шести месяцам среднемесячных трат, говорят они.

В январе 2021 года в России был зафиксирован рост цен на 29 иномарок. Также у россиян растет задолженность по автокредитам, пишет «Национальная служба новостей».