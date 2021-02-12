Жириновский в честь 14 февраля дал совет всем влюбленным. «Не надо стесняться»

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, ввж
Депутат призвал влюбленных быть смелее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в День всех влюбленных посоветовал не стесняться своих чувств. Об этом он написал в своем twitter.

«Первый признак, что вы влюбились — вы хотите видеть этого человека. На этом этапе советую молодежи не стесняться показывать чувства — подходить и общаться. Ведь объект вашей любви не знает, что вы к нему что-то испытываете!» — написал Жириновский. Он призвал молодых быть смелее, подходить и знакомиться.

В прошлом году Жириновский в День всех влюбленных обсудил с молодежью причины конфликтов в семье. По его словам, все песни посвящены любви потому, что любви нет. «Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть», — сказал политик.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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