Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в День всех влюбленных посоветовал не стесняться своих чувств. Об этом он написал в своем twitter.
«Первый признак, что вы влюбились — вы хотите видеть этого человека. На этом этапе советую молодежи не стесняться показывать чувства — подходить и общаться. Ведь объект вашей любви не знает, что вы к нему что-то испытываете!» — написал Жириновский. Он призвал молодых быть смелее, подходить и знакомиться.
В прошлом году Жириновский в День всех влюбленных обсудил с молодежью причины конфликтов в семье. По его словам, все песни посвящены любви потому, что любви нет. «Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть», — сказал политик.
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