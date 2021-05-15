Инвестор рассказал, как заработать на падении курса рубля

Финансовый аналити советует вкладываться в доллары и евро. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Волатильность курса рубля позволяет россиянам заработать на ней заработать. Для этого можно вкладываться в иностранную валюту, советует эксперт инвестиционной компании «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«Рубль имеет высокую сырьевую составляющую, так как от половины до трети отечественного экспорта приходится именно на нефть и газ, цены на которые, в зависимости от настроений на мировых биржах, подвержены сильным колебаниям», — заявил аналитик в интервью агентству «Прайм». Самым простым и популярным способом заработать на нестабильности рубля является покупка иностранной валюты, как правило, доллара или евро, добавляет издание, ссылаясь на эксперта.

Сделать это можно в банке или в валютной секции Мосбиржи, советует Дроздов. Кроме того, существуют и более сложные инструменты инвестирования, такие, как, например, опционы или фьючерсы, но риски там достаточно высоки, поэтому использовать их лучше профессионалам.