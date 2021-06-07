На Роскомнадзор подали в суд из-за замедления Twitter

Истцы считают, что из-за действий ведомства многие россияне не могут выразить свое мнение Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группа россиян подала в суд на Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Причина — замедление работы социальной сети Twitter. Об этом сообщил гадвокат Станислав Селезнев, представляющий интересы истцов.

«В Таганский районный суд Москвы поступил коллективный иск к Роскомнадзору в связи с замедлением Twitter. В суд обратились политики Илья Яшин и Евгений Доможиров, фоторедактор Meduza (СМИ признано иноагентом в России) Евгений Фельдман, а также муниципальный депутат Москвы Вадим Коровин», — передает информацию telegram-канал «Сетевые свободы» (проект международной правозащитной группы «Агора»).

Истцы считают, что действия ведомства является вмешательством в право на свободное выражение своего мнения тех пользователей, которые никогда не публиковали нелегальный контент и не призывали к насилию. Информацию приводит сайт MK.RU .

Роскомнадзор замедлил работу Twitter в марте этого года из-за размещения пользователями постов, нарушающих законодательство РФ. Кроме того, социальная сеть должна к 1 июля отчитаться о локализации в России баз данных российских пользователей. В противном случае ей грозят крупные штрафы — до 18 миллионов рублей, напоминает «Национальная служба новостей».