Рэпер Моргенштерн обратился к неизвестному депутату Госдумы Фото: instagram-аккаунт Моргенштерна

Рэпер Алишер Моргенштерн намекнул, что один из кандидатов в депутаты Госдумы, собирающийся участвовать в выборах 19 сентября, злоупотребляет наркотиками и пользуется услугами проституток. В stories на своей странице в Instagram артист заявил, что этот человек подавал на него в суд.

Моргенштерн написал, что «один человечек точит на него носик, пытается всячески задеть, подает в суды» и утверждает, что рэпер развращает общество. «Ты говоришь, что я пропагандирую наркотики и продвигаю ****** (разврат)? У нас с тобой много общего. Как минимум один общий сутенер и наркодилер. Птичка напела», — обратился артист к своему обидчику.

Также Моргенштерн заявил, что этот кандидат в депутаты Госдумы никогда не делал настоящее добро. Поэтому рэпер предложил ему помочь деньгами больному ребенку.

Творчество Моргенштерна критиковали несколько депутатов Госдумы. Глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов просил проверить клип рэпера и DJ Smash на песню «Новая волна» на наличие экстремизма. Зампредседателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович назвал Моргенштерна «беспринципным и алчным циником», который предал молодежь. А член Общественной палаты РФ, экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов обвинил рэпера в пропаганде наркотиков. После этого суд оштрафовал артиста на 100 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ, пишет Life .