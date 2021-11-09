09 ноября 2021

Российского священника лишили сана за растление 53 мальчиков

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Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в Храме Федора Студита в Москве. Москва, священники, церковные свечи, храм, церковь, церковная служба, чаплин всеволод, покойник, отпевание в храме, православный обряд, усопший, ковь, наперсный крест
Иеромонах Спиридон признан виновным в растлении 53 мальчиков Фото:

Церковный суд Биробиджанской епархии в Еврейской автономной области лишил священного сана иеромонаха Спиридона, которого обвиняют в растлении 53 мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.

«На заседании Епархиальный церковный суд, руководствуясь сводом канонических правил, принимая во внимание признание запрещенным в служении иеромонахом Спиридоном (Абрамовым) своей вины в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, нарушении им монашеских обетов и священнической присяги, постановил признать, что его греховные деяния подпадают, в частности, под действие канонических правил. На этом основании запрещенный в служении иеромонах признан подлежащим извержению из священного сана», — сообщается на официальном сайте суда.

Абрамов был задержан в 2019 году. Он был освобожден от всех церковных послушаний. Против священника было возбуждено 16 уголовных дел, пишет «Национальная служба новостей». В итоге Абрамова приговорили к 18 годам колонии строгого режима, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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