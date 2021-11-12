В Кремле оценили решение свердловских властей о запрете алкоголя

Региона сами вправе решать, какими способами бороться с распространением коронавируса. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение свердловского оперштаба по борьбе с коронавирусом о возможном запрете продажи алкоголя без QR-кода. Это предложение могут обсудить на ближайшем заседании.
«Прежде всего, сами регионы решают. Регионы делают все возможное, чтобы бороться с ковидом в условиях повышенной эпидемиологической опасности. Второе — регионы реализуют свои особые полномочия и моделируют те или иные меры, а потом оценивают эффективность и восприятие этих мер населением», — заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
Ранее ресторатор заведения азиатской кухни в Екатеринбурге Dong Po Евгений Урюпин предложил продавать алкогольные напитки только людям, имеющим QR-коды о вакцинации от коронавируса. Затем власти региона заявили, что готовы обсудить данную инициативу.
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