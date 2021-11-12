В Кремле оценили решение свердловских властей о запрете алкоголя

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Каждый регион принимает решения в рамках борьбы с COVID-19 самостоятельно, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Региона сами вправе решать, какими способами бороться с распространением коронавируса. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение свердловского оперштаба по борьбе с коронавирусом о возможном запрете продажи алкоголя без QR-кода. Это предложение могут обсудить на ближайшем заседании.

«Прежде всего, сами регионы решают. Регионы делают все возможное, чтобы бороться с ковидом в условиях повышенной эпидемиологической опасности. Второе — регионы реализуют свои особые полномочия и моделируют те или иные меры, а потом оценивают эффективность и восприятие этих мер населением», — заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Ранее ресторатор заведения азиатской кухни в Екатеринбурге Dong Po Евгений Урюпин предложил продавать алкогольные напитки только людям, имеющим QR-коды о вакцинации от коронавируса. Затем власти региона заявили, что готовы обсудить данную инициативу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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