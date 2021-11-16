Соцсети возмутились новыми правилами получения QR-кодов в России. «Никакого праздника!»

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Россияне не понимают, зачем их лишат QR-кода вакцинации после перенесенного коронавируса Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

В соцсетях негативно отреагировали на решение об отмене QR-кодов для привитых россиян, если они переболели коронавирусом. Некоторые не понимают смысла введенной инициативы, другие злятся из-за введенных ограничений.

Ранее Министерство здравоохранения РФ опубликовало приказ, согласно которому QR-коды россиян, которые привились от COVID-19, а затем заболели коронавирусом, будут учитывать только срок болезни. Срок действия QR-кода, который дает прививка, сгорит. Таким образом, этот срок уменьшится вдвое — с года до полугода.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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