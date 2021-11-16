В соцсетях негативно отреагировали на решение об отмене QR-кодов для привитых россиян, если они переболели коронавирусом. Некоторые не понимают смысла введенной инициативы, другие злятся из-за введенных ограничений.
Ранее Министерство здравоохранения РФ опубликовало приказ, согласно которому QR-коды россиян, которые привились от COVID-19, а затем заболели коронавирусом, будут учитывать только срок болезни. Срок действия QR-кода, который дает прививка, сгорит. Таким образом, этот срок уменьшится вдвое — с года до полугода.
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