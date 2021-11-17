В России изменят схему выдачи пенсий

Чтобы получить пенсию по потере кормильца, обращаться в ПФР лично будет не нужно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Страховые и социальные пенсии по потере кормильца несовершеннолетним начнут назначать беззаявительно. С 1 января 2023 года обращаться за выплатами лично и подавать заявление будет не нужно. Соответствующий законопроект разработал и выдвинул на обсуждение Минтруд России.

«Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС. Подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется», — сообщает пресс-центр министерства.

На данный момент пенсия по потере кормильца назначается только при личном обращении. Страховая пенсия выплачивается в случае, когда у ребенка был трудовой стаж ранее. Если стажа не было, полагается социальный вид выплаты.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца в 2022 году планируют проиндексировать выше уровня инфляции, на 5,9%. Также в течение года будут повышаться социальные пенсии и ежемесячные денежные выплаты, рассказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.