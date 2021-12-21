Врач предупредила россиян о «тихой пандемии»

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Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, корягина наталья
Наталья Корягина предупреждает об опасности диабета в сочетании с COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Об особой опасности сахарного диабета в период высокой заболеваемости COVID-19 предупреждает главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. Проблему диабета она называет «тихой пандемией», которой подвержены пять млн россиян, в том числе десятки тысяч жителей Прикамья.

«Что касается сахарного диабета — тихой пандемии — особенно усугубил ситуацию COVID. Риск умереть пациенту с сахарным диабетом и COVID возрастает в 10 раз в отличие от пациентов, кто не имеет сахарного диабета», — рассказала Корягина в прямом эфире Instagram.

По ее данным, 80 тыс. жителей Пермского края страдают сахарным диабетом второго типа, еще около 200 тыс. имеют проблемы с глюкозой и преддиабет. «Это является основным фактором риска, особенно в преддверии Нового года, когда гиперкалорийное питание, употребление алкоголя могут вызвать нарушения и острососудистые катастрофы на фоне повышения уровня сахара», — подчеркивает Корягина. Для профилактики она советует отказаться от сладкого, больше заниматься спортом или просто гулять, а также следить за своим весом.

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Об особой опасности сахарного диабета в период высокой заболеваемости COVID-19 предупреждает главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. Проблему диабета она называет «тихой пандемией», которой подвержены пять млн россиян, в том числе десятки тысяч жителей Прикамья. «Что касается сахарного диабета — тихой пандемии — особенно усугубил ситуацию COVID. Риск умереть пациенту с сахарным диабетом и COVID возрастает в 10 раз в отличие от пациентов, кто не имеет сахарного диабета», — рассказала Корягина в прямом эфире Instagram. По ее данным, 80 тыс. жителей Пермского края страдают сахарным диабетом второго типа, еще около 200 тыс. имеют проблемы с глюкозой и преддиабет. «Это является основным фактором риска, особенно в преддверии Нового года, когда гиперкалорийное питание, употребление алкоголя могут вызвать нарушения и острососудистые катастрофы на фоне повышения уровня сахара», — подчеркивает Корягина. Для профилактики она советует отказаться от сладкого, больше заниматься спортом или просто гулять, а также следить за своим весом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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