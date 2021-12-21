Врач предупредила россиян о «тихой пандемии»

21 декабря 2021 в 13:43 Размер текста - 17 +

Наталья Корягина предупреждает об опасности диабета в сочетании с COVID-19 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Об особой опасности сахарного диабета в период высокой заболеваемости COVID-19 предупреждает главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. Проблему диабета она называет «тихой пандемией», которой подвержены пять млн россиян, в том числе десятки тысяч жителей Прикамья. «Что касается сахарного диабета — тихой пандемии — особенно усугубил ситуацию COVID. Риск умереть пациенту с сахарным диабетом и COVID возрастает в 10 раз в отличие от пациентов, кто не имеет сахарного диабета», — рассказала Корягина в прямом эфире Instagram. По ее данным, 80 тыс. жителей Пермского края страдают сахарным диабетом второго типа, еще около 200 тыс. имеют проблемы с глюкозой и преддиабет. «Это является основным фактором риска, особенно в преддверии Нового года, когда гиперкалорийное питание, употребление алкоголя могут вызвать нарушения и острососудистые катастрофы на фоне повышения уровня сахара», — подчеркивает Корягина. Для профилактики она советует отказаться от сладкого, больше заниматься спортом или просто гулять, а также следить за своим весом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Об особой опасности сахарного диабета в период высокой заболеваемости COVID-19 предупреждает главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. Проблему диабета она называет «тихой пандемией», которой подвержены пять млн россиян, в том числе десятки тысяч жителей Прикамья. «Что касается сахарного диабета — тихой пандемии — особенно усугубил ситуацию COVID. Риск умереть пациенту с сахарным диабетом и COVID возрастает в 10 раз в отличие от пациентов, кто не имеет сахарного диабета», — рассказала Корягина в прямом эфире Instagram. По ее данным, 80 тыс. жителей Пермского края страдают сахарным диабетом второго типа, еще около 200 тыс. имеют проблемы с глюкозой и преддиабет. «Это является основным фактором риска, особенно в преддверии Нового года, когда гиперкалорийное питание, употребление алкоголя могут вызвать нарушения и острососудистые катастрофы на фоне повышения уровня сахара», — подчеркивает Корягина. Для профилактики она советует отказаться от сладкого, больше заниматься спортом или просто гулять, а также следить за своим весом.