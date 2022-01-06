Путин поручил ввести новые льготы для семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин распорядился ввести новые льготы для семей с тремя и более детьми. Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ рассмотреть вопрос об обеспечении земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, необходимой инфраструктурой (инженерной, коммунальной, социальной). А также о финансировании соответствующих расходов», — говорится в перечне поручений.
Отмечается также, что документ должен быть готов к 1 июля этого года. Ответственными названы премьер-министр Михаил Мишустин и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.
Президент РФ Владимир Путин распорядился ввести новые льготы для семей с тремя и более детьми. Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства. «Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ рассмотреть вопрос об обеспечении земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, необходимой инфраструктурой (инженерной, коммунальной, социальной). А также о финансировании соответствующих расходов», — говорится в перечне поручений. Отмечается также, что документ должен быть готов к 1 июля этого года. Ответственными названы премьер-министр Михаил Мишустин и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.