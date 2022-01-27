Песков опроверг идею создания регионов для добычи криптовалюты

27 января 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что предложения о майнинге в ряде регионов РФ не формулировались Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предложения о легализации майнинга криптовалюты в регионах с избытком электроэнергии пока не обсуждались. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что якобы президент РФ Владимир Путин согласился разрешить майнинг в трех регионах. «Нет. Такие предложения вообще еще не формулировались», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Ранее издание Bloomberg разместило материал со ссылкой на анонимные источники. В статье была информация, что российский лидер якобы поддержал предложение ограниченно разрешить майнинг регионам с избытком электроэнергии, таким как Иркутская область, Красноярский край и Карелия. При этом Путин, по данным издания, не согласился с предложением полностью запретить майнинг в России. 25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в России, передает RT. Позже стало известно, что финансовый регулятор заявил, что имеет ряд замечаний к предложениям ЦБ по вопросам криптовалюты, отмечает «Царьград». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Предложения о легализации майнинга криптовалюты в регионах с избытком электроэнергии пока не обсуждались. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что якобы президент РФ Владимир Путин согласился разрешить майнинг в трех регионах. «Нет. Такие предложения вообще еще не формулировались», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Ранее издание Bloomberg разместило материал со ссылкой на анонимные источники. В статье была информация, что российский лидер якобы поддержал предложение ограниченно разрешить майнинг регионам с избытком электроэнергии, таким как Иркутская область, Красноярский край и Карелия. При этом Путин, по данным издания, не согласился с предложением полностью запретить майнинг в России. 25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в России, передает RT. Позже стало известно, что финансовый регулятор заявил, что имеет ряд замечаний к предложениям ЦБ по вопросам криптовалюты, отмечает «Царьград».