Песков опроверг идею создания регионов для добычи криптовалюты

Предложения о легализации майнинга криптовалюты в регионах с избытком электроэнергии пока не обсуждались. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что якобы президент РФ Владимир Путин согласился разрешить майнинг в трех регионах.
«Нет. Такие предложения вообще еще не формулировались», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Ранее издание Bloomberg разместило материал со ссылкой на анонимные источники. В статье была информация, что российский лидер якобы поддержал предложение ограниченно разрешить майнинг регионам с избытком электроэнергии, таким как Иркутская область, Красноярский край и Карелия. При этом Путин, по данным издания, не согласился с предложением полностью запретить майнинг в России.
25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в России, передает RT. Позже стало известно, что финансовый регулятор заявил, что имеет ряд замечаний к предложениям ЦБ по вопросам криптовалюты, отмечает «Царьград».
Предложения о легализации майнинга криптовалюты в регионах с избытком электроэнергии пока не обсуждались. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что якобы президент РФ Владимир Путин согласился разрешить майнинг в трех регионах. «Нет. Такие предложения вообще еще не формулировались», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Ранее издание Bloomberg разместило материал со ссылкой на анонимные источники. В статье была информация, что российский лидер якобы поддержал предложение ограниченно разрешить майнинг регионам с избытком электроэнергии, таким как Иркутская область, Красноярский край и Карелия. При этом Путин, по данным издания, не согласился с предложением полностью запретить майнинг в России. 25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в России, передает RT. Позже стало известно, что финансовый регулятор заявил, что имеет ряд замечаний к предложениям ЦБ по вопросам криптовалюты, отмечает «Царьград».