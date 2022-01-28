28 января 2022

ЕС пригрозил России жестким ответом на запрет о въезде в страну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Челябинск, чиновник, руки за спиной, кулак
ЕС жестко отреагировал на ограничения въезда в РФ для некоторых европейцев Фото:

Члены Европейского союза пригрозили России ответными санкциями на ее запрет въезжать в страну ряду европейских граждан. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

«Это решение лишено какого-либо законного основания и прозрачности, соответствующая реакция [на него] последует. Россия продолжает нагнетать напряженность в Европе, вместо того чтобы способствовать деэскалации», — заявили в дипломатической службе Евросоюза.

Ранее МИД РФ запретил въезд в Россию руководителям отдельных европейских ЧВК (частных военных компаний), а также представителя силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти страны ЕС, которые навязывают остальным антироссийскую политику. Члены ЕС выразили сожаление в ответ на санкции РФ. Они считают, что Россия продолжает накалять обстановку в Европе вместо того, чтобы содействовать в ее деэскалации.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Члены Европейского союза пригрозили России ответными санкциями на ее запрет въезжать в страну ряду европейских граждан. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей. «Это решение лишено какого-либо законного основания и прозрачности, соответствующая реакция [на него] последует. Россия продолжает нагнетать напряженность в Европе, вместо того чтобы способствовать деэскалации», — заявили в дипломатической службе Евросоюза. Ранее МИД РФ запретил въезд в Россию руководителям отдельных европейских ЧВК (частных военных компаний), а также представителя силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти страны ЕС, которые навязывают остальным антироссийскую политику. Члены ЕС выразили сожаление в ответ на санкции РФ. Они считают, что Россия продолжает накалять обстановку в Европе вместо того, чтобы содействовать в ее деэскалации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...