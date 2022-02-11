Екатеринбург занял 15-е место среди городов мира по уровню пробок

11 февраля 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

В среднем за день екатеринбуржцы ежедневно стоят до часа в пробках Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбург занял 15-е место в рейтинге автомобильных пробок среди всех городов мира. Столица соседней области — Челябинск, занял 48 место в рейтинге. Рейтинг составили аналитики нидерландской компании Tom Tom, которая занимается поставками автомобильной и персональной GPS-навигации. «Екатеринбург — 15-е место в индексе пробок. В 2021 году в Екатеринбурге наблюдалось заметное увеличение уровня загруженности дорог. Данные свидетельствуют о том, что среднее время в пути увеличилось на 4 минуты в день», — уточняют аналитики на официальном сайте компании. Во время утреннего и вечернего пика, время в пути в среднем увеличивается на 24-26 минут. В 2021 году дороги Екатеринбурга в среднем были загружены на 43%. Самым загруженным днем в прошлом году стало 15 января — тогда дороги были загружены на 94%. По загруженности дорог Екатеринбург превзошла Самара, которая стоит на 14 месте рейтинга, Новосибирск — 9-е место, Санкт-Петербург — 7-е место. Второе место в мире заняла Москва. 12 февраля прошлого года дороги Москвы были перегружены на 134%. Десятибалльные пробки в Екатеринбурге встречаются в основном во время погодных аномалий. Так, в канун Нового года из-за сильного снегопада движение в городе было парализовано. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Екатеринбург занял 15-е место в рейтинге автомобильных пробок среди всех городов мира. Столица соседней области — Челябинск, занял 48 место в рейтинге. Рейтинг составили аналитики нидерландской компании Tom Tom, которая занимается поставками автомобильной и персональной GPS-навигации. «Екатеринбург — 15-е место в индексе пробок. В 2021 году в Екатеринбурге наблюдалось заметное увеличение уровня загруженности дорог. Данные свидетельствуют о том, что среднее время в пути увеличилось на 4 минуты в день», — уточняют аналитики на официальном сайте компании. Во время утреннего и вечернего пика, время в пути в среднем увеличивается на 24-26 минут. В 2021 году дороги Екатеринбурга в среднем были загружены на 43%. Самым загруженным днем в прошлом году стало 15 января — тогда дороги были загружены на 94%. По загруженности дорог Екатеринбург превзошла Самара, которая стоит на 14 месте рейтинга, Новосибирск — 9-е место, Санкт-Петербург — 7-е место. Второе место в мире заняла Москва. 12 февраля прошлого года дороги Москвы были перегружены на 134%. Десятибалльные пробки в Екатеринбурге встречаются в основном во время погодных аномалий. Так, в канун Нового года из-за сильного снегопада движение в городе было парализовано.