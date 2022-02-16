Крымский депутат на BMW насмерть сбил пенсионерку

16 февраля 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Игорь Буданов сбил насмерть пенсионерку и скрылся с места ДТП, сообщает Baza Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Симферополе депутат «Единой России» Игорь Буданов на своем автомобиле BMW насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. Чиновника задержали сотрудники ГИБДД. «Женщину нашли без сознания на улице Ленина в Симферополе вечером 14 февраля. Состояние пострадавшей было критическим, но все же 73-летняя пенсионерка смогла на какое-то время прийти в себя и сообщить, что ее сбил неизвестный автомобиль. Позже она скончалась в больнице», — передает telegram-канал Baza. Как сообщает издание, по камерам полиция вычислила автомобиль, которым была сбита пенсионерка. Это оказалась BMW, принадлежавшая Буданову. Депутата задержали, и он не стал отрицать свою вину, однако позже отказался давать показания, назвав другое место работы и сообщив другую дату рождения. Уточняется, что сотрудники ГИБДД не стали проводить медицинское освидетельствование. По данным Baza, это не первое ДТП с участием Буданова. В 2013 году он уже попадал в похожий скандал — тогда депутат сбил ребенка и лишь спустя сутки признал свою вину. URA.RU пыталось связаться с Будановым и управлением ГИБДД в Крыму, однако корреспонденту не удалось дозвониться. Агентство направило запрос в пресс-службу «Единой России», на момент публикации ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Симферополе депутат «Единой России» Игорь Буданов на своем автомобиле BMW насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. Чиновника задержали сотрудники ГИБДД. «Женщину нашли без сознания на улице Ленина в Симферополе вечером 14 февраля. Состояние пострадавшей было критическим, но все же 73-летняя пенсионерка смогла на какое-то время прийти в себя и сообщить, что ее сбил неизвестный автомобиль. Позже она скончалась в больнице», — передает telegram-канал Baza. Как сообщает издание, по камерам полиция вычислила автомобиль, которым была сбита пенсионерка. Это оказалась BMW, принадлежавшая Буданову. Депутата задержали, и он не стал отрицать свою вину, однако позже отказался давать показания, назвав другое место работы и сообщив другую дату рождения. Уточняется, что сотрудники ГИБДД не стали проводить медицинское освидетельствование. По данным Baza, это не первое ДТП с участием Буданова. В 2013 году он уже попадал в похожий скандал — тогда депутат сбил ребенка и лишь спустя сутки признал свою вину. URA.RU пыталось связаться с Будановым и управлением ГИБДД в Крыму, однако корреспонденту не удалось дозвониться. Агентство направило запрос в пресс-службу «Единой России», на момент публикации ответ не поступил.