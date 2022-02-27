РИА «Новости»: Украина заручилась военной поддержкой Британии

28 февраля 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что сделает все возможное, чтобы обеспечить поступление оборонительной помощи из Великобритании и союзников на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров. «Премьер-министр заявил, что сделает все возможное, чтобы обеспечить поступление оборонительной помощи из Великобритании и союзников на Украину», — передает сообщение канцелярии Джонсона РИА «Новости». В свою очередь, Зеленский заявил. что следующие 24 часа станут решающими для Украины. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Страны Запада начали вводить санкции в отношении России. В частности, Великобритания приняла решение заморозить все активы российского банка ВТБ, а также наложить санкции на «Промсвязьбанк», «Генбанк», «Черноморский банк развития и реконструкции», «Индустриальный сберегательный банка» и банк «Россия». Также ограничения коснутся президента РФ Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Сообщалось, что Британия начнет принимать беженцев с Украины.