Рейтинг правительства Мишустина рекордно вырос

Доверие к Михаилу Мишустину и одобрение работы правительства выросло Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уровень доверия к главе правительства РФ Михаилу Мишустину за неделю вырос на 1,4 процентных пункта, до 64,5%. Это рекордный показатель за весь период работы нынешнего кабмина. Недоверие упало с 20,7 до 19,5%, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

«Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 53,3% (+1,5 процентных пункта за неделю) и 52,4% (+0,0 процентных пункта за неделю) соответственно. На прямой вопрос о доверии Михаилу Мишустину ответили положительно 64,5% (+1,4 процентных пункта за неделю) респондентов», — сообщает ВЦИОМ.

Это максимальные цифры за весь период работы нынешнего кабинета министров. Российское правительство эффективно противостоит беспрецедентному экономическому давлению со стороны Запада. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие ограничения из-за российской спецоперации на Украине. Санкции, принятые рядом иностранных государств, направлены против всех граждан РФ. Заморожены активы россиян на 30 миллиардов евро. Однако крах российской экономики, на который рассчитывает Запад, благодаря действиям правительства не состоялся.

Кабмин разработал план дальнейших действий, который помогает справляться с санкционным давлением. У России есть новые варианты для развития и импортозамещения. В частности, развитие аграрного сектора и системы здравоохранения, поддержка системообразующих предприятий, туристической сферы и курса рубля. Вышеперечисленные меры, предпринимаемые правительством РФ, находят широкую поддержку и одобрение у большинства жителей страны.

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