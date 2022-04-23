Мобильные операторы поставили ультиматум бизнесу в России

Российские операторы связи потребовали снижения арендной платы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Операторы сотовой связи в России пригрозили арендодателям закрытием своих салонов в случае, если те не снизят арендную плату вдвое. Материал об этом подготовило издание «Коммерсант».

«Мобильные операторы просят торговые центры снизить арендную плату более чем на 50%, предупреждая, что в случае отказа начнут закрывать салоны. По оценке экспертов, собственники помещений не пойдут на это [снижение ставок], поскольку на площади быстро находятся новые претенденты. В такой ситуации, по оценке аналитиков, к концу года операторы закроют 15% из 18 тысяч точек», — пишет « Коммерсант ».

Ранее в telegram-канале сети салонов МТС появилось открытое письмо с предложением не применять индексацию арендной платы на 2022 год, а также снизить ее до 69,3 тысяч в месяц. Компания Tele2 также настаивает на пересмотре арендных ставок. «Они завышены и не учитывают новых реалий», — отметили там.

Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов, напротив, оценил понимание арендодателей. «Во втором квартале 2022 года ставки снизились, скидки составили от 20%», — отметил он. Но глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько усомнилась в том, что управляющие торговых центров пойдут на более масштабные уступки для операторов: «Все просят скидки, но не такие большие».