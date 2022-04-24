Украинский националист из батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) с позывным «Медик» призвал убивать детей, живущих в ДНР и ЛНР, а также «зачищать» все население этих территорий. В белгородском селе Отрадное разорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины. Повреждений зданий, и пострадавших нет. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 24 апреля.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над ответом России на предложение по урегулированию конфликта. Ранее Москва передала Киеву проект соглашения с ясными выработанными формулировками. В этот же день, 24 апреля, украинский лидер уволил советника, который работал с националистическими подразделениями. О причинах увольнения Андрея Ляховича не сообщается;
- Жители украинского города Изюм, покинувшие эту территорию, рассказали, что ВСУ наносят удары по мирным жителям. По словам граждан, обстрелы продолжаются до сих пор;
- Жители освобожденного Мариуполя начали возвращаться к повседневной жизни. 24 апреля они встретили Пасху в православном храме и получили гуманитарную помощь от российских военных. В городе начали налаживать торговлю и организовывать регулярные поставки хлеба;
- Украинские военные не могут сдаться в плен к российским солдатам, потому что на позиции присылают заградительные отряды националистов. Кроме того, некоторым бойцам ВСУ перестали платить жалование, появились проблемы со снабжением и едой, а раненых бойцов не эвакуируют в безопасные места. Такое заявление сделал пленный старший сержант разведывательной роты ВСУ Михаил Янковский;
- Великобритания поставит Украине новую партию вооружения, в которую войдут гаубицы AS-90 и 45 тысяч снарядов для них. Солдат ВСУ также обучат обращаться с ними;
-
Российские военные за сутки уничтожили порядка 150 украинских националистов. Также поражены 26 военных объектов Украины, сообщает Минобороны РФ.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель — демилитаризация и денацификация территории. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.