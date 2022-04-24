Националист призвал убивать детей, ВСУ обстреляли российское село. Главное к вечеру 24 апреля

24 апреля 2022 в 22:44 Размер текста - 17 +

Украинский националист из батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) с позывным «Медик» призвал убивать детей, живущих в ДНР и ЛНР, а также «зачищать» все население этих территорий. В белгородском селе Отрадное разорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины. Повреждений зданий, и пострадавших нет. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 24 апреля. Российские военные за сутки уничтожили порядка 150 украинских националистов. Также поражены 26 военных объектов Украины, сообщает Минобороны РФ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель — демилитаризация и денацификация территории. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.