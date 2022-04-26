Директор FIDE оскорбил Карякина в пранке Вована и Лексуса

Гендиректор FIDE оскорбил гроссмейстера РФ Сергея Карякина во время пранка Вована и Лексуса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гроссмейстера РФ Сергея Карякина, отстраненного Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) от соревнований на полгода, нужно было отстранить на более длительный срок, чтобы «достойные гроссмейстеры не страдали с мудаком». Об этом заявил гендиректор организации Эмиль Сутовский в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые с помощью нейросети смогли связаться с ним от имени министра спорта Украины Вадима Гутцайта.

«Мне лично как человеку, ответственному за розыгрыш всего чемпионата мира, было очень важно, чтобы с мудаком Карякиным, извините, не страдали достойные гроссмейстеры. То, что они вынесли полгода [отстранения от соревнований], мне самому кажется чрезмерно малым сроком. Более того, по окончании срока дисквалификации я сам буду подавать на повторное рассмотрение о продлении. Тянет на пожизненное отстранение», — заявил Сутовский в ходе разговора с Вованом и Лесусом.

В ходе пранка Вован и Лексус от лица украинского министра предложили гендиректору организовать шахматный турнир между украинскими детьми, шахматистами и бойцами батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). «Проводите. Не скажем, что Украинская шахматная федерация совсем радикализировалась», — ответил Сутовский на данное предложение.

Решение о дисквалификации Карякина комитет по этике FIDE в конце марта. Карякин стал первым российским спортсменом, пострадавшим за публичную поддержку спецоперации РФ на Украине. Наложенный запрет не позволит ему принять участие в Кандидатском турнире, по итогам которого определится претендент на титул чемпиона мира.

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