Трансляцию брифинга генсека НАТО прервали выступлением Путина. Видео

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Митинг на Красной площади в поддержку присоединения новых территорий к РФ. Москва, митинг, москва, путин, пушилин, балицкий, сальдо
Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Москве Фото:

Трансляцию брифинга генсека НАТО Йенса Столтенберга на youtube-канале агентства Deutsche Welle (признано СМИ-иноагентом) прервали выступлением президента России Владимира Путина на митинге в честь присоединения к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Президент выступал на митинге в Москве.

Deutsche Welle транслировала пресс-конференцию Столтенберга с журналистами. По ходу брифинга трансляция прервалась, и агентство стало транслировать выступление Путина.

На митинге в честь присоединения ДНР, ЛНР, Донбасса и Херсона к России в Москве присутствуют около 100 тысяч человек. Митинги также проходят в Новосибирске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Уфе, Пензе и Санкт-Петербурге.

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Трансляцию брифинга генсека НАТО Йенса Столтенберга на youtube-канале агентства Deutsche Welle (признано СМИ-иноагентом) прервали выступлением президента России Владимира Путина на митинге в честь присоединения к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Президент выступал на митинге в Москве. Deutsche Welle транслировала пресс-конференцию Столтенберга с журналистами. По ходу брифинга трансляция прервалась, и агентство стало транслировать выступление Путина. На митинге в честь присоединения ДНР, ЛНР, Донбасса и Херсона к России в Москве присутствуют около 100 тысяч человек. Митинги также проходят в Новосибирске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Уфе, Пензе и Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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