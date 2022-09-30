Трансляцию брифинга генсека НАТО Йенса Столтенберга на youtube-канале агентства Deutsche Welle (признано СМИ-иноагентом) прервали выступлением президента России Владимира Путина на митинге в честь присоединения к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Президент выступал на митинге в Москве.
Deutsche Welle транслировала пресс-конференцию Столтенберга с журналистами. По ходу брифинга трансляция прервалась, и агентство стало транслировать выступление Путина.
На митинге в честь присоединения ДНР, ЛНР, Донбасса и Херсона к России в Москве присутствуют около 100 тысяч человек. Митинги также проходят в Новосибирске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Уфе, Пензе и Санкт-Петербурге.
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