Одна россиянка погибла в давке в Сеуле, еще одна попала в больницу

30 октября 2022 в 07:22 Размер текста - 17 +

В результате давки на Хэллоуине в Сеуле одна россиянка попала в больницу Фото: Александр Мамаев © URA.RU В результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея) погибла одна гражданка России. Еще одна находится в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из российского посольства. «Одна россиянка погибла в давке в Сеуле. Еще одна находится в больнице», — пишет агентство в своем telegram-канале, ссылаясь на российское посольство в Сеуле. Ранее во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка, пишет MK.RU . Она могла произойти из-за информации о том, что в одном из баров отдыхает известный музыкант, сообщает телеканал 360. Общее число погибших превышает 150 человек.

В результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея) погибла одна гражданка России. Еще одна находится в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из российского посольства. «Одна россиянка погибла в давке в Сеуле. Еще одна находится в больнице», — пишет агентство в своем telegram-канале, ссылаясь на российское посольство в Сеуле. Ранее во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка, пишет MK.RU. Она могла произойти из-за информации о том, что в одном из баров отдыхает известный музыкант, сообщает телеканал 360. Общее число погибших превышает 150 человек.