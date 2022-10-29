29 октября 2022

Одна россиянка погибла в давке в Сеуле, еще одна попала в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хэллоуин, тыква, свечи, хэллоуин
В результате давки на Хэллоуине в Сеуле одна россиянка попала в больницу Фото:

В результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея) погибла одна гражданка России. Еще одна находится в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из российского посольства.

«Одна россиянка погибла в давке в Сеуле. Еще одна находится в больнице», — пишет агентство в своем telegram-канале, ссылаясь на российское посольство в Сеуле.

Ранее во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка, пишет MK.RU. Она могла произойти из-за информации о том, что в одном из баров отдыхает известный музыкант, сообщает телеканал 360. Общее число погибших превышает 150 человек.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея) погибла одна гражданка России. Еще одна находится в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из российского посольства. «Одна россиянка погибла в давке в Сеуле. Еще одна находится в больнице», — пишет агентство в своем telegram-канале, ссылаясь на российское посольство в Сеуле. Ранее во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка, пишет MK.RU. Она могла произойти из-за информации о том, что в одном из баров отдыхает известный музыкант, сообщает телеканал 360. Общее число погибших превышает 150 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...