МИД РФ: Россия не приняла решение по зерновой сделке

12 ноября 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Россия для принятия решения проанализирует реализацию меморандума ООН, сообщили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия еще не решила, продлять ли зерновую сделку. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Нет», — сказал Вершинин в ответ на вопрос, принято ли решение по продлению зерновой сделки. «Россия при принятии соответствующего решения должна учитывать ход реализации меморандума РФ-ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции», — цитирует Вершинина РИА Новости. Что такое зерновая сделка России и Украины Также нельзя забывать о теракте на Крымском мосту и об атаке на Севастополь, где находятся суда, обеспечивающие гуманитарный коридор для реализации зерновой сделки, высказался он. По его словам, грузы отправляются в Турцию и Евросоюз, при этом Россию обвиняли в угрозе голода. Замглавы МИД РФ предложил посмотреть конечную цель погрузок. Турция в июле заключила с Россией и Украиной сделку для вывоза украинского зерна. Но в конце октября Россия вышла из соглашения из-за удара ВСУ по российским судам в Севастополе. После получения гарантий безопасности от Украины Россия решила вернуться в зерновую сделку. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев экспортировал около 10 млн тонн зерна. Власти Украины рассчитывают на продление соглашения минимум на год, рассказал замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

Россия еще не решила, продлять ли зерновую сделку. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Нет», — сказал Вершинин в ответ на вопрос, принято ли решение по продлению зерновой сделки. «Россия при принятии соответствующего решения должна учитывать ход реализации меморандума РФ-ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции», — цитирует Вершинина РИА Новости. Также нельзя забывать о теракте на Крымском мосту и об атаке на Севастополь, где находятся суда, обеспечивающие гуманитарный коридор для реализации зерновой сделки, высказался он. По его словам, грузы отправляются в Турцию и Евросоюз, при этом Россию обвиняли в угрозе голода. Замглавы МИД РФ предложил посмотреть конечную цель погрузок. Турция в июле заключила с Россией и Украиной сделку для вывоза украинского зерна. Но в конце октября Россия вышла из соглашения из-за удара ВСУ по российским судам в Севастополе. После получения гарантий безопасности от Украины Россия решила вернуться в зерновую сделку. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев экспортировал около 10 млн тонн зерна. Власти Украины рассчитывают на продление соглашения минимум на год, рассказал замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.