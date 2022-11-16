Посла Польши вызвали в МИД РФ после падения ракет 16 ноября 2022 в 21:10 Размер текста - 17 + Посол польской республики вызван в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты После инцидента с падением двух ракет на территории Польши посол Польской Республики вызван в МИД России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Польский посол вызван в МИД России», — написала Захарова в своем telegram-канале. Газета «Известия» сообщает, что посол пробыл в дипломатическом ведомстве около 20 минут. Вчера, 15 ноября, на территорию Польши упали две ракеты. После инцидента МИД Польши вызвали посла России в Польской Республике Сергея Андреева, передает RT. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что упавшая ракета летела с Украины, сообщает телеканал 360. В МИД РФ посоветовали Польше подумать о том, стоит ли и далее продолжать снабжать украинские власти различным вооружением, пишет «Национальная служба новостей». После инцидента с падением двух ракет на территории Польши посол Польской Республики вызван в МИД России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Польский посол вызван в МИД России», — написала Захарова в своем telegram-канале. Газета «Известия» сообщает, что посол пробыл в дипломатическом ведомстве около 20 минут. Вчера, 15 ноября, на территорию Польши упали две ракеты. После инцидента МИД Польши вызвали посла России в Польской Республике Сергея Андреева, передает RT. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что упавшая ракета летела с Украины, сообщает телеканал 360. В МИД РФ посоветовали Польше подумать о том, стоит ли и далее продолжать снабжать украинские власти различным вооружением, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям