Посла Польши вызвали в МИД РФ после падения ракет

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, подземный переход, министерство иностранных дел рф, мид, садовое кольцо, масочный режим
Посол польской республики вызван в МИД РФ Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

После инцидента с падением двух ракет на территории Польши посол Польской Республики вызван в МИД России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Польский посол вызван в МИД России», — написала Захарова в своем telegram-канале. Газета «Известия» сообщает, что посол пробыл в дипломатическом ведомстве около 20 минут.

Вчера, 15 ноября, на территорию Польши упали две ракеты. После инцидента МИД Польши вызвали посла России в Польской Республике Сергея Андреева, передает RT. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что упавшая ракета летела с Украины, сообщает телеканал 360. В МИД РФ посоветовали Польше подумать о том, стоит ли и далее продолжать снабжать украинские власти различным вооружением, пишет «Национальная служба новостей».

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После инцидента с падением двух ракет на территории Польши посол Польской Республики вызван в МИД России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Польский посол вызван в МИД России», — написала Захарова в своем telegram-канале. Газета «Известия» сообщает, что посол пробыл в дипломатическом ведомстве около 20 минут. Вчера, 15 ноября, на территорию Польши упали две ракеты. После инцидента МИД Польши вызвали посла России в Польской Республике Сергея Андреева, передает RT. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что упавшая ракета летела с Украины, сообщает телеканал 360. В МИД РФ посоветовали Польше подумать о том, стоит ли и далее продолжать снабжать украинские власти различным вооружением, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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