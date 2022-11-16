Посла Польши вызвали в МИД РФ после падения ракет

После инцидента с падением двух ракет на территории Польши посол Польской Республики вызван в МИД России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Польский посол вызван в МИД России», — написала Захарова в своем telegram-канале. Газета «Известия» сообщает, что посол пробыл в дипломатическом ведомстве около 20 минут.
Вчера, 15 ноября, на территорию Польши упали две ракеты. После инцидента МИД Польши вызвали посла России в Польской Республике Сергея Андреева, передает RT. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что упавшая ракета летела с Украины, сообщает телеканал 360. В МИД РФ посоветовали Польше подумать о том, стоит ли и далее продолжать снабжать украинские власти различным вооружением, пишет «Национальная служба новостей».
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