Платформа «Сферум» собрала более 5 млн школьников и учителей

09 декабря 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Учебный профиль «Сферум» в VK Мессенджере был запущен в сентябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Образовательной платформой «Сферум» пользуются более 5 миллионов школьников и учителей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании VK. Там отметили, что за последний месяц к платформе присоединились более одного миллиона пользователей. «Количество пользователей информационно-коммуникационной образовательной платформы „Сферум“ достигло 5 млн», — говорится в пресс-релизе VK. Там уточнили, что 4,4 млн из них — школьники, а 600 тысяч — учителя. Так, к «Сферуму» уже подключено почти 38 тысяч российских образовательных организаций. Наиболее активно платформой пользуются Республика Татарстан, Белгородская и Курская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. В компании отметили, что приросту пользователей «Сферума» поспособствовал запуск его учебного профиля в VK Мессенджере, который произошел в сентябре. Его установили более 2 млн учителей и школьников. Новый профиль помогает школьникам совместить личную и учебную переписку в одном приложении, а также делает их общение безопасным. VK также поделилась планами развития образовательной платформы. Так, с середины декабря компания предоставит учителям, использующим учебный профиль «Сферум» в VK Мессенджере, 32ГБ для хранения учебных материалов в облаке. Это позволит им делиться со школьниками большими учебными материалами, а также облегчит их работу с документами. Работу образовательной платформы в сотрудничестве с VK отметил и министр просвещения России Сергей Кравцов. «„Сферум“ нисколько не уступает западным аналогам и служит отличным дополнением традиционным форматам обучения», — сказал Кравцов, добавив, что сегодня платформа — это удобный инструмент для общения учителя с учениками и ребят друг с другом. По словам главы Минпросвещения, динамика роста пользователей со стороны учеников говорит о высокой востребованности. Директор VK Владимир Кириенко, в свою очередь, подчеркнул, что компания стремится предоставить максимум возможностей для обучения на всех этапах, а также ведет интеграцию с электронными журналами и дневниками в регионах России. «Мы рады видеть, что пользователи положительно оценивают наши усилия, выбирая сервисы VK и платформу Сферум в качестве удобных инструментов, эффективно дополняющих традиционный учебный процесс», — заключил Кириенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Образовательной платформой «Сферум» пользуются более 5 миллионов школьников и учителей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании VK. Там отметили, что за последний месяц к платформе присоединились более одного миллиона пользователей. «Количество пользователей информационно-коммуникационной образовательной платформы „Сферум“ достигло 5 млн», — говорится в пресс-релизе VK. Там уточнили, что 4,4 млн из них — школьники, а 600 тысяч — учителя. Так, к «Сферуму» уже подключено почти 38 тысяч российских образовательных организаций. Наиболее активно платформой пользуются Республика Татарстан, Белгородская и Курская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. В компании отметили, что приросту пользователей «Сферума» поспособствовал запуск его учебного профиля в VK Мессенджере, который произошел в сентябре. Его установили более 2 млн учителей и школьников. Новый профиль помогает школьникам совместить личную и учебную переписку в одном приложении, а также делает их общение безопасным. VK также поделилась планами развития образовательной платформы. Так, с середины декабря компания предоставит учителям, использующим учебный профиль «Сферум» в VK Мессенджере, 32ГБ для хранения учебных материалов в облаке. Это позволит им делиться со школьниками большими учебными материалами, а также облегчит их работу с документами. Работу образовательной платформы в сотрудничестве с VK отметил и министр просвещения России Сергей Кравцов. «„Сферум“ нисколько не уступает западным аналогам и служит отличным дополнением традиционным форматам обучения», — сказал Кравцов, добавив, что сегодня платформа — это удобный инструмент для общения учителя с учениками и ребят друг с другом. По словам главы Минпросвещения, динамика роста пользователей со стороны учеников говорит о высокой востребованности. Директор VK Владимир Кириенко, в свою очередь, подчеркнул, что компания стремится предоставить максимум возможностей для обучения на всех этапах, а также ведет интеграцию с электронными журналами и дневниками в регионах России. «Мы рады видеть, что пользователи положительно оценивают наши усилия, выбирая сервисы VK и платформу Сферум в качестве удобных инструментов, эффективно дополняющих традиционный учебный процесс», — заключил Кириенко.