Врач перечислил главные ошибки в самолечении детей от гриппа и простуды

24 декабря 2022 в 03:06 Размер текста - 17 +

Врач Прокофьев не советует заниматься самолечением детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Передозировка жаропонижающих препаратов, неправильный выбор и использование антибактериальных средств, а также традиционные методы лечения могут оказаться крайне опасны при самостоятельной попытке вылечить детей от простуды и гриппа. Об основных ошибках и мерах предосторожности при самолечении детей рассказал врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев. «Самую большую опасность представляют жаропонижающие препараты», — говорит Прокофьев, слова которого приводят «Известия». Врач предупреждает, что проблема жаропонижающих препаратов в том, что при неправильном применении они могут спровоцировать развитие бронхиальной астмы, а также вызвать поражения желудочно-кишечного тракта. Ко второй группе препаратов, которые нельзя использовать бесконтрольно, врач отнес антибактериальные средства. Они могут приводить к грибковым поражениям, а также вызвать кандидозы пищевода и ротовой полости. Особенно осторожными следует быть в применении сосудосуживающих капель, которые способны повлиять на сердечно-сосудистую деятельность и усугубить течение ринита. Также к опасной группе относятся сиропы от кашля. Они, по заявлению врача, могут относится к четырем совершенно разным классам, потому при выборе таких сиропов нужно руководствоваться рекомендацией врача. Кроме того, некоторые родители предпочитают растирать ребенка водкой, чтобы сбить жар. Прокофьев категорически воспрещает подобный метод из-за высокой всасывающей способности кожи. Более того, подобный метод не работает при «белой» лихорадке, когда кожа температурящего человека бледная, а руки и ноги холодные. Подобное «лечение» в такой ситуации может привести к фебрильным судорогам и даже отеку мозга. Прокофьев не рекомендует заниматься лечением детей самостоятельно, всегда следует обращаться к врачу за консультацией. Ранее стало известно о том, что в России распространяется новый опасный штамм гриппа А (H1N1), он же «свиной грипп». Кроме того, фармацевт рассказал URA.RU о том, чем можно заменить популярный жаропонижающий препарат «Нурофен», а также рекомендовала препарат данной категории, который можно принимать детям с трех месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Передозировка жаропонижающих препаратов, неправильный выбор и использование антибактериальных средств, а также традиционные методы лечения могут оказаться крайне опасны при самостоятельной попытке вылечить детей от простуды и гриппа. Об основных ошибках и мерах предосторожности при самолечении детей рассказал врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев. «Самую большую опасность представляют жаропонижающие препараты», — говорит Прокофьев, слова которого приводят «Известия». Врач предупреждает, что проблема жаропонижающих препаратов в том, что при неправильном применении они могут спровоцировать развитие бронхиальной астмы, а также вызвать поражения желудочно-кишечного тракта. Ко второй группе препаратов, которые нельзя использовать бесконтрольно, врач отнес антибактериальные средства. Они могут приводить к грибковым поражениям, а также вызвать кандидозы пищевода и ротовой полости. Особенно осторожными следует быть в применении сосудосуживающих капель, которые способны повлиять на сердечно-сосудистую деятельность и усугубить течение ринита. Также к опасной группе относятся сиропы от кашля. Они, по заявлению врача, могут относится к четырем совершенно разным классам, потому при выборе таких сиропов нужно руководствоваться рекомендацией врача. Кроме того, некоторые родители предпочитают растирать ребенка водкой, чтобы сбить жар. Прокофьев категорически воспрещает подобный метод из-за высокой всасывающей способности кожи. Более того, подобный метод не работает при «белой» лихорадке, когда кожа температурящего человека бледная, а руки и ноги холодные. Подобное «лечение» в такой ситуации может привести к фебрильным судорогам и даже отеку мозга. Прокофьев не рекомендует заниматься лечением детей самостоятельно, всегда следует обращаться к врачу за консультацией. Ранее стало известно о том, что в России распространяется новый опасный штамм гриппа А (H1N1), он же «свиной грипп». Кроме того, фармацевт рассказал URA.RU о том, чем можно заменить популярный жаропонижающий препарат «Нурофен», а также рекомендовала препарат данной категории, который можно принимать детям с трех месяцев.