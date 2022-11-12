Украина заминировала границу с Беларусью

В Беларуси сообщили, что ВСУ устанавливают мины на зеленой границы
ВСУ заминировали границу Украины и Беларуси. Об этом сообщили в Государственном погранкомитете Беларуси.
«Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе. Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября», — сообщается в telegram-канале Государственного пограничного комитета Беларуси.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский попросил у стран G7 разместить войска на границе с Беларусью. Он объяснил это опасениями вмешательства Беларуси в спецоперацию России на Украине. Позже Украина нарастила военную группировку на границе с Беларусью, передает сайт
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews