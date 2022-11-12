Украина заминировала границу с Беларусью

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, снаряд, днр, миномет, талаковка, линия фронта, минометная мина
В Беларуси сообщили, что ВСУ устанавливают мины на зеленой границы Фото:

ВСУ заминировали границу Украины и Беларуси. Об этом сообщили в Государственном погранкомитете Беларуси.

«Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе. Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября», — сообщается в telegram-канале Государственного пограничного комитета Беларуси.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский попросил у стран G7 разместить войска на границе с Беларусью. Он объяснил это опасениями вмешательства Беларуси в спецоперацию России на Украине. Позже Украина нарастила военную группировку на границе с Беларусью, передает сайт MK.RU.

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ВСУ заминировали границу Украины и Беларуси. Об этом сообщили в Государственном погранкомитете Беларуси. «Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе. Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября», — сообщается в telegram-канале Государственного пограничного комитета Беларуси. В октябре президент Украины Владимир Зеленский попросил у стран G7 разместить войска на границе с Беларусью. Он объяснил это опасениями вмешательства Беларуси в спецоперацию России на Украине. Позже Украина нарастила военную группировку на границе с Беларусью, передает сайт MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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