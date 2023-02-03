Autonews: цены на шины в РФ выросли вдвое больше инфляции

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Цены на шины в России опережают инфляцию в два раза, сообщает Autonews Фото:
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Стоимость шин за 2022 год выросла почти вдвое, по сравнению с уровнем инфляции. Об этом сообщает агентство Autonews.

«Средняя стоимость автомобильных шин в России выросла на 23,5% по итогам 2022 года, говорится в отчете Росстата. Это вдвое больше официального уровня инфляции», — говорится в материале. В нем также отмечается, что общий индекс инфляции цен на товары и услуги за 2022 год вырос на 11,94%.

В материале также отмечается, что цены на все модели шин выросли в два раза. Самый большой рост замечен у 16-дюймовых шин Hankook Ventus S1 Evo2 K117. Их стоимость выросла на 61% за год.

С начала российской спецоперации на Украине многие компании покинули РФ, в том числе и производители шин. Однако расширяется торговая интеграция с Китаем, чтобы восполнить недостаток европейской продукции.

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Стоимость шин за 2022 год выросла почти вдвое, по сравнению с уровнем инфляции. Об этом сообщает агентство Autonews. «Средняя стоимость автомобильных шин в России выросла на 23,5% по итогам 2022 года, говорится в отчете Росстата. Это вдвое больше официального уровня инфляции», — говорится в материале. В нем также отмечается, что общий индекс инфляции цен на товары и услуги за 2022 год вырос на 11,94%. В материале также отмечается, что цены на все модели шин выросли в два раза. Самый большой рост замечен у 16-дюймовых шин Hankook Ventus S1 Evo2 K117. Их стоимость выросла на 61% за год. С начала российской спецоперации на Украине многие компании покинули РФ, в том числе и производители шин. Однако расширяется торговая интеграция с Китаем, чтобы восполнить недостаток европейской продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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