Подполковник Иванников: как Украина смогла взломать российские радиостанции

Подполковник Иванников: в провокациях с воздушной тревогой на радио есть след США

22 февраля 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Олег Иванников призвал провести проверки на радиостанциях Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В штате радиостанций, telegram-каналов и других СМИ могут работать люди, которые по общему сигналу запускают фейковую тревогу, делают информационные вбросы. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников. «Это хорошо спланированная спецоперация главным управлением разведки Украины. За ней, конечно же, видны уши „дяди Сэма“ (США — прим. URA.RU). Так как мы имеем дело с достаточно большой разветвленной сетью администраторов telegram-каналов, администраторов радиостанций и прочих СМИ, которые были задействованы в этом информационном преступлении. Они являются этническими украинцами, либо же не поддерживают СВО. Тем не менее, это не мешает работать в интересах тех или иных СМИ. Когда поступает команда от кураторов из-за рубежа, ни объединяются и создают такие информационные поводы, фейкньюс, которые, возможно, системно вбрасывают в информационное пространство», — сказал Олег Иванников. Подполковник призвал провести проверки в СМИ, чтобы обезвредить информационное оружие. «На мой взгляд, необходимо органам государственной безопасности и полиции проверить как следует все радиостанции на предмет выявления именно тех админов. Потому что это очень мощный информ-ресурс. Тем более я делаю выводы о том, что эти админы между собой имели очень четкую связь. Через закрытые мессенджеры или дополнительные каналы связи переписывались. Это было во многих российских регионах сделано системно, что позволяет делать выводы о том, что действовала целая преступная группа», — объяснил собеседник URA.RU. По его словам, для подобных вбросов могут использоваться западные серверы. «Выгодополучатель — это, конечно же, страны Запада. Противники заинтересованы в том, чтобы посеять хаос, недоверие к органам власти, дискредитировать Министерство обороны прежде всего. Так как такие сигналы о воздушной тревоге вызывают всегда очень бурную реакцию, обсуждение в российском гражданском обществе и не могут оставаться без внимания. Большинство серверов находятся на Западе, и наши противники могут использовать это для информационной войны, которая и развязана в отношении России», — отметил военный политолог. Ранее во многих городах России по радио прозвучали фейковые сигналы воздушной тревоги. Под удар попали сразу несколько радиостанций: Relax FM, Юмор FM, Comedy radio и Авторадио. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В штате радиостанций, telegram-каналов и других СМИ могут работать люди, которые по общему сигналу запускают фейковую тревогу, делают информационные вбросы. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников. «Это хорошо спланированная спецоперация главным управлением разведки Украины. За ней, конечно же, видны уши „дяди Сэма“ (США — прим. URA.RU). Так как мы имеем дело с достаточно большой разветвленной сетью администраторов telegram-каналов, администраторов радиостанций и прочих СМИ, которые были задействованы в этом информационном преступлении. Они являются этническими украинцами, либо же не поддерживают СВО. Тем не менее, это не мешает работать в интересах тех или иных СМИ. Когда поступает команда от кураторов из-за рубежа, ни объединяются и создают такие информационные поводы, фейкньюс, которые, возможно, системно вбрасывают в информационное пространство», — сказал Олег Иванников. Подполковник призвал провести проверки в СМИ, чтобы обезвредить информационное оружие. «На мой взгляд, необходимо органам государственной безопасности и полиции проверить как следует все радиостанции на предмет выявления именно тех админов. Потому что это очень мощный информ-ресурс. Тем более я делаю выводы о том, что эти админы между собой имели очень четкую связь. Через закрытые мессенджеры или дополнительные каналы связи переписывались. Это было во многих российских регионах сделано системно, что позволяет делать выводы о том, что действовала целая преступная группа», — объяснил собеседник URA.RU. По его словам, для подобных вбросов могут использоваться западные серверы. «Выгодополучатель — это, конечно же, страны Запада. Противники заинтересованы в том, чтобы посеять хаос, недоверие к органам власти, дискредитировать Министерство обороны прежде всего. Так как такие сигналы о воздушной тревоге вызывают всегда очень бурную реакцию, обсуждение в российском гражданском обществе и не могут оставаться без внимания. Большинство серверов находятся на Западе, и наши противники могут использовать это для информационной войны, которая и развязана в отношении России», — отметил военный политолог. Ранее во многих городах России по радио прозвучали фейковые сигналы воздушной тревоги. Под удар попали сразу несколько радиостанций: Relax FM, Юмор FM, Comedy radio и Авторадио.