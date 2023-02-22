Калужский депутат, не вставший во время гимна, объяснил свой поступок

Калужский депутат Лепендин заявил, что «забитые» ноги помешали ему встать во время гимна

22 февраля 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Депутат высказался о ситуации с гимном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат райсобрания Малоярославецкого района Калужской области Александр Лепендин не стал вставать во время исполнения гимна России на одном из заседаний. По данным журналистов, после произошедшего в отношении его инициирована полицейская проверка. Сам он объяснил свой поступок «забитыми» после тренировки мышцами. «Ни один человек из зала не возмутился, не одернул меня, не спросил, все ли со мной в порядке. Журналисты сфотографировали из-под полы. <…> То есть, не подойти и поинтересоваться, а выложить такую кляузу», — передает слова Александра Лепендина « Газета.ру ». Свой поступок он объяснил «забитыми» после тренировки ногами, и отметил, что не в курсе возможной полицейской проверки после этого случая. «По закону медицинские показания могли быть, я написал, что забиты ноги», — добавил депутат. Ранее в сообществе «Районный информационный центр «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована запись, согласно который депутат райсобрания Александр Лепендин не встал во время исполнения гимна. Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов прокомментировал ситуацию, отметив, что не верит в объяснения Лепендина, а данный инцидент будет рассмотрен на комиссии по депутатской этике.

Депутат райсобрания Малоярославецкого района Калужской области Александр Лепендин не стал вставать во время исполнения гимна России на одном из заседаний. По данным журналистов, после произошедшего в отношении его инициирована полицейская проверка. Сам он объяснил свой поступок «забитыми» после тренировки мышцами. «Ни один человек из зала не возмутился, не одернул меня, не спросил, все ли со мной в порядке. Журналисты сфотографировали из-под полы. <…> То есть, не подойти и поинтересоваться, а выложить такую кляузу», — передает слова Александра Лепендина «Газета.ру». Свой поступок он объяснил «забитыми» после тренировки ногами, и отметил, что не в курсе возможной полицейской проверки после этого случая. «По закону медицинские показания могли быть, я написал, что забиты ноги», — добавил депутат. Ранее в сообществе «Районный информационный центр «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована запись, согласно который депутат райсобрания Александр Лепендин не встал во время исполнения гимна. Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов прокомментировал ситуацию, отметив, что не верит в объяснения Лепендина, а данный инцидент будет рассмотрен на комиссии по депутатской этике.