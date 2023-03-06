Евгений Пригожин отправил поздравление украинским женщинам
Появилась видеозапись, на которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подписывает коробку с шампанским Artwinery. Видео опубликовала пресс-служба Приогожина.
«Украинским женщинам от ЧВК „Вагнер“ с 8 Марта», —
Винное производство Artwinery самое крупное в восточной Европе. Оно находится в городе Бахмут (Артемовск). Ранее было известно как Артемовский завод шампанских вин и ЗАО «Артемовск Вайнери».
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