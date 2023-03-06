Пригожин поздравил украинок шампанским из Артемовска с 8 Марта. Видео

06 марта 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин отправил поздравление украинским женщинам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Появилась видеозапись, на которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подписывает коробку с шампанским Artwinery. Видео опубликовала пресс-служба Приогожина. «Украинским женщинам от ЧВК „Вагнер“ с 8 Марта», — написал Евгений Пригожин. Видеозапись опубликована в официальном telegram-канале пресс-слжубы. Винное производство Artwinery самое крупное в восточной Европе. Оно находится в городе Бахмут (Артемовск). Ранее было известно как Артемовский завод шампанских вин и ЗАО «Артемовск Вайнери».

Появилась видеозапись, на которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подписывает коробку с шампанским Artwinery. Видео опубликовала пресс-служба Приогожина. «Украинским женщинам от ЧВК „Вагнер“ с 8 Марта», — написал Евгений Пригожин. Видеозапись опубликована в официальном telegram-канале пресс-слжубы. Винное производство Artwinery самое крупное в восточной Европе. Оно находится в городе Бахмут (Артемовск). Ранее было известно как Артемовский завод шампанских вин и ЗАО «Артемовск Вайнери».