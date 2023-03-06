Пригожин поздравил украинок шампанским из Артемовска с 8 Марта. Видео

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Евгений Пригожин отправил поздравление украинским женщинам Фото:

Появилась видеозапись, на которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подписывает коробку с шампанским Artwinery. Видео опубликовала пресс-служба Приогожина.

«Украинским женщинам от ЧВК „Вагнер“ с 8 Марта», — написал Евгений Пригожин. Видеозапись опубликована в официальном telegram-канале пресс-слжубы.

Винное производство Artwinery самое крупное в восточной Европе. Оно находится в городе Бахмут (Артемовск). Ранее было известно как Артемовский завод шампанских вин и ЗАО «Артемовск Вайнери».

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Появилась видеозапись, на которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подписывает коробку с шампанским Artwinery. Видео опубликовала пресс-служба Приогожина. «Украинским женщинам от ЧВК „Вагнер“ с 8 Марта», — написал Евгений Пригожин. Видеозапись опубликована в официальном telegram-канале пресс-слжубы. Винное производство Artwinery самое крупное в восточной Европе. Оно находится в городе Бахмут (Артемовск). Ранее было известно как Артемовский завод шампанских вин и ЗАО «Артемовск Вайнери».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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