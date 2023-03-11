Власти Финляндии удивились идее премьер-министра передать Украине истребители

11 марта 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Власти Финляндии не знали, что премьер-министр страны пообещала истребители Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Предложение премьер-министра Финляндии Санны Марин о передаче Украине истребителей Hornet ни с кем до этого не обсуждалось. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте. «Этот вопрос ни с кем не обсуждался», — уточнил Саули Ниинисте. Его слова приводит финская газета Helsingin Sanomat. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен также обозначил, что Марин ранее не говорила о своем желании оказать поддержку Киеву. Министр подчеркнул, что тогда бы предостерег премьера от принятия такого решения. Ранее премьер-министр Финляндии Санны Марин заявила, что хочет помочь Украине и оказать ей поддержку в виде истребителей, пишет MK.RU. Также Финляндия не раскрывает данные о поставках оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за нежелания озвучивать России информацию о Военно-промышленном комплексе (ВПК) страны. Запад оказывает поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Это произошло после того, как РФ начала спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Предложение премьер-министра Финляндии Санны Марин о передаче Украине истребителей Hornet ни с кем до этого не обсуждалось. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте. «Этот вопрос ни с кем не обсуждался», — уточнил Саули Ниинисте. Его слова приводит финская газета Helsingin Sanomat. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен также обозначил, что Марин ранее не говорила о своем желании оказать поддержку Киеву. Министр подчеркнул, что тогда бы предостерег премьера от принятия такого решения. Ранее премьер-министр Финляндии Санны Марин заявила, что хочет помочь Украине и оказать ей поддержку в виде истребителей, пишет MK.RU. Также Финляндия не раскрывает данные о поставках оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за нежелания озвучивать России информацию о Военно-промышленном комплексе (ВПК) страны. Запад оказывает поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Это произошло после того, как РФ начала спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года.