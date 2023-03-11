Власти Финляндии удивились идее премьер-министра передать Украине истребители

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, самолет, nato
Власти Финляндии не знали, что премьер-министр страны пообещала истребители Украине Фото:

Предложение премьер-министра Финляндии Санны Марин о передаче Украине истребителей Hornet ни с кем до этого не обсуждалось. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте.

«Этот вопрос ни с кем не обсуждался», — уточнил Саули Ниинисте. Его слова приводит финская газета Helsingin Sanomat. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен также обозначил, что Марин ранее не говорила о своем желании оказать поддержку Киеву. Министр подчеркнул, что тогда бы предостерег премьера от принятия такого решения.

Ранее премьер-министр Финляндии Санны Марин заявила, что хочет помочь Украине и оказать ей поддержку в виде истребителей, пишет MK.RU. Также Финляндия не раскрывает данные о поставках оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за нежелания озвучивать России информацию о Военно-промышленном комплексе (ВПК) страны.

Запад оказывает поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Это произошло после того, как РФ начала спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

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Предложение премьер-министра Финляндии Санны Марин о передаче Украине истребителей Hornet ни с кем до этого не обсуждалось. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте. «Этот вопрос ни с кем не обсуждался», — уточнил Саули Ниинисте. Его слова приводит финская газета Helsingin Sanomat. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен также обозначил, что Марин ранее не говорила о своем желании оказать поддержку Киеву. Министр подчеркнул, что тогда бы предостерег премьера от принятия такого решения. Ранее премьер-министр Финляндии Санны Марин заявила, что хочет помочь Украине и оказать ей поддержку в виде истребителей, пишет MK.RU. Также Финляндия не раскрывает данные о поставках оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за нежелания озвучивать России информацию о Военно-промышленном комплексе (ВПК) страны. Запад оказывает поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Это произошло после того, как РФ начала спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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