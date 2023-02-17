Финляндия не раскрывает данные о поставках оружия ВСУ из-за России

18 февраля 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Финляндия не хочет выдать информацию о своем ВПК России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Финляндия не раскрывает данные о поставках оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за России, поскольку не хочет, чтобы Москва получила данные о ВПК северного соседа. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в пятницу, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности. «Мы не хотим, чтобы наш сосед (Россия — прим. URA.RU) прочитал о том, что у нас есть в наличии, а чем больше мы не располагаем. Финляндия — это единственная не входящая в НАТО страна, у которой есть Leopard и у нее „очень длинная граница“ с Россией. Это значит, что наш вклад в то, что касается числа танков, которые могут быть переданы Украине, не может быть очень большим», — сказал Саули Ниинисте в интервью немецкому телеканалу ARD на полях конференции. При этом президент Финляндии подчеркнул, что Хельсинки продолжает оказывать военную помощь Киеву. В то же время, на текущей неделе глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки еще не принял окончательное решение об отправке танков Leopard на Украину. В конце января правительство ФРГ проинформировало мировое сообщество о решении отправить Украине 14 танков Leopard 2А6. Кроме того, немецкое правительство разрешило третьим странам реэкспорт этих танков на Украину. Также 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву уже 178 танков Leopard 1A5. Об отправке Киеву танков Leopard «как можно быстрее» объявили и Нидерланды. О готовности передать ВСУ истребители, в свою очередь, заявила Польша. Страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что запрет западных союзников на поставку Киеву дальнобойных ракет был снят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Финляндия не раскрывает данные о поставках оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за России, поскольку не хочет, чтобы Москва получила данные о ВПК северного соседа. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в пятницу, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности. «Мы не хотим, чтобы наш сосед (Россия — прим. URA.RU) прочитал о том, что у нас есть в наличии, а чем больше мы не располагаем. Финляндия — это единственная не входящая в НАТО страна, у которой есть Leopard и у нее „очень длинная граница“ с Россией. Это значит, что наш вклад в то, что касается числа танков, которые могут быть переданы Украине, не может быть очень большим», — сказал Саули Ниинисте в интервью немецкому телеканалу ARD на полях конференции. При этом президент Финляндии подчеркнул, что Хельсинки продолжает оказывать военную помощь Киеву. В то же время, на текущей неделе глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки еще не принял окончательное решение об отправке танков Leopard на Украину. В конце января правительство ФРГ проинформировало мировое сообщество о решении отправить Украине 14 танков Leopard 2А6. Кроме того, немецкое правительство разрешило третьим странам реэкспорт этих танков на Украину. Также 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву уже 178 танков Leopard 1A5. Об отправке Киеву танков Leopard «как можно быстрее» объявили и Нидерланды. О готовности передать ВСУ истребители, в свою очередь, заявила Польша. Страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что запрет западных союзников на поставку Киеву дальнобойных ракет был снят.